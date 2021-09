Kind (6) wird in Igis bei Sturz von Balkon schwer verletzt

Balzers FL, 07.08.2021: Eine unbekannte Täterschaft hat am Dienstagabend, um 23.35 Uhr, ungefähr 200 Nägel auf die Strasse gestreut. In der Folge fuhren drei Autos über die Nägel. Diese blieben in den Reifen stecken und beschädigten diese. Weiter wurde 250 Meter westlich Öl auf der Fahrbahn verteilt. Bereits vor zwei oder drei Wochen wurden im selben Bereich Nägel auf die Strasse gestreut. Die Fahrbahn musste in der Folge für einige Zeit gesperrt werden.