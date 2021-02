Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, hatte ein siebenjähriges Kind im Schuppen mit einer Kerze hantiert, was in der Folge zum Brand geführt haben muss.

In Hägglingen AG stand am Dienstagabend ein Schopf in Vollbrand.

Am Dienstagabend brach in einem Schuppen hinter einem Mehrfamilienhaus an der Dottikerstrasse in Hägglingen AG ein Feuer aus. Anwohner bemerkten den Brand um 17.30 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese wenig später eintraf, stand der aus Holz gebaute Schopf bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern.