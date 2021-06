Zürich - Kind (7) von Auto erfasst und verletzt

In der Stadt Zürich hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet.

Ein Mann fuhr am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Auto vom Bahnhofquai in Richtung Bahnhofbrücke. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, kam es bei der Fahrt über das Trottoir direkt neben dem Coop zur Kollision mit einem siebenjährigen Mädchen. Dieses erlitt dabei unbekannte Beinverletzungen und musste ins Spital gebracht werden.