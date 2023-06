Corminboeuf FR: Kind wird auf Fussgängerstreifen angefahren

Am Donnerstag gegen 17.50 Uhr fuhr ein siebenjähriges Kind mit seinem Trottinett auf dem Trottoir in Corminboeuf von der Route du Centre in Richtung Fussballfeld. Als es den Fussgängerstreifen der Route de Matran betrat, wurde es von einem dunklen Auto erfasst, das von einer Frau gesteuert wurde und in Richtung Zentrum von Corminboeuf fuhr, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt.