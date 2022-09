Bonaduz GR: Kind (8) auf Trottinett von Auto angefahren und leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag wurde in Bonaduz GR ein Junge (8), der auf seinem Trottinett unterwegs war, auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren.

Am Dienstagnachmittag war ein achtjähriger Junge mit seinem Trottinett in Bonaduz GR unterwegs. Gegen 15.15 Uhr wollte er auf seinem Trottinett fahrend die Hauptstrasse via den Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Rhäzüns fahrenden Auto erfasst und zu Boden geworfen.