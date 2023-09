Kind alleingelassen: Mutter von toter Diana Pifferi (1) sagt aus

Die 18 Monate alte Diana Pifferi wurde am 20. Juli 2022 tot in ihrem Kinderbettchen entdeckt.

Alessia Pifferi steht seit Dienstag vor einem Gericht in Mailand: Die 37-Jährige ist wegen der vorsätzlichen Tötung ihrer 18 Monate alten Tochter Diana angeklagt. Pifferi hatte im Juli letzten Jahres ihr Kind verhungern lassen. Die kleine Diana verbrachte sechs qualvolle Sommertage alleine in der Wohnung, während ihre Mutter zu ihrem damaligen Freund nach Leffe nordöstlich von Bergamo gereist war.

Am ersten Prozesstag erklärte die angeklagte Mutter, dass sie Diana bereits in der Vergangenheit allein gelassen hatte. «Sehr wenige Male», meinte Pifferi vor Gericht. «Ich dachte, das Milchfläschchen, welches ich ihr gelassen habe, reiche.» Dass sie ihre Nachbarin damals angelogen habe, indem sie ihr sagte, sie hätte Diana einem Babysitter anvertraut, sei auf den Schock des Augenblicks zurückzuführen.

Anschliessend erzählt die Mutter von dem Tag, an dem sie Diana leblos in ihrem Bettchen entdeckte. Ihre Tochter bewegte sich nicht, ihre Windel lag neben ihrem Kopf. «Also hob ich sie hoch und hielt sie unter den Wasserhahn, um zu sehen, ob sie sich erholen würde. Ich gab ihr eine Herzmassage, dann rief ich meine Nachbarin an, weil ich in Panik war. Das Baby hatte keine gute Farbe.» Die Nachbarin alarmierte den Rettungsdienst.