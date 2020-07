vor 1h

Olten SO

Kind auf Trottinett von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist in Olten SO ein Kind beim Überqueren der Aarauerstrasse von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.



von Monira Djurdjevic, Bianca Lüthy

An der Aarauerstrasse in Olten wurde ein Kind auf einem Trottinett bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, wie die Polizei mitteilt. Die Kollision ereignete sich, als das Kind den Zebrastreifen überqueren wollte.

Darum gehts In Olten SO wurde ein Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Es musste ins Spital gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag wurde in Olten ein Kind von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die Polizei teilt mit, dass drei Kinder im Primarschulalter mit ihren Trottinetts auf dem Studerweg in Richtung Aarauerstrasse unterwegs waren. Sie wollten dort über den Fussgängerstreifen die Strasse überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein Autofahrer auf der Aarauerstrasse von Dulliken in Richtung Postplatz, wo dieser eines der Kinder mit seinem Auto erfasste.