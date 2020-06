Kappeli

Kind einer Zürcher Primarschule an Covid-19 erkrankt

An der Zürcher Primar- und Sekundarschule Kappeli hat sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Auch in Baselland und St. Gallen sind Fälle bei Kindern gemeldet worden.

Das Mädchen wurde zusammen mit seiner Familie getestet, weil sie in den anstehenden Sommerferien in ein Land reisen wollte, das dies verlangt. Es sei ein Zufallsbefund gewesen, heisst es seitens des Krisenstabs. (Symbolbild)

Ein Kind an der Primarschule Kappeli in Zürich wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

An der Zürcher Primar- und Sekundarschule Kappeli wurde ein Covid-19-Fall gemeldet. Das geht aus einem Schreiben der Schulleitung hervor, das 20 Minuten vorliegt. Das Kind ist seit Freitag in Isolation und war am 22. Juni letztmals in der Schule, heisst es darin. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden Name und Geschlecht des Kindes nicht genannt.