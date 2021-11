Kreisgericht Wil – Bub erleidet Hirnschäden – Mann (57) steht vor Gericht

Weil es in Wil SG Ende August stark regnete, war die Weierwiese überflutet. Ein heute 57-Jähriger überprüfte an jenem Nachmittag, ob der Überlaufschacht verstopft war. Weil das Gitter mit Laub und Gras bedeckt war, entfernte er dieses und legte es auf die Wiese und ging weg. Zwei Stunden später spazierte ein damals vierjähriges Kind zusammen mit einem Freund und ihren Müttern auf dem Gehweg. Der Junge lief zusammen mit seinem Gspändli im knietiefen Wasser. Plötzlich fiel der Junge in den Überlaufschacht und wurde durch das Abflussrohr gesogen, wo er im Serviceschacht hängen blieb. Das Kind erlitt eine schwere Hirnschädigung und musste 19 Tage auf der Intensivstation betreut werden.