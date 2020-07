vor 1h

Coronavirus in Graubünden

Kind in Tagesferienlager in Zuoz infiziert – 18 in Quarantäne

Die Anzahl Personen, die sich im Kanton Graubünden neu mit dem Coronavirus infiziert haben, ist angestiegen. Ein Fall stammt aus einem Tagesferienlager in Zuoz.

Nachdem ein Kind in einem Tagesferienlager in Zuoz in Graubünden positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, sind nun eine Person in Isolation und 18 weitere in Quarantäne.

Am Donnerstag sei das Gesundheitsamt Graubünden zudem über eine Neuinfektion in einem Hotel in Pontresina informiert worden, heisst es in einer Mitteilung der Bündner Behörden vom Freitagabend. Vier Personen befinden sich demnach in Isolation und 16 Personen in Quarantäne. Eine Person ist in Spitalpflege.

Contact Tracer wollen die Infektionskette unterbinden

Die Contact Tracer hätten die Arbeit zur Unterbindung der Infektionsketten unverzüglich aufgenommen, mögliche Kontaktpersonen eruiert und Quarantäne angeordnet, hiess es weiter.

Bereits am Mittwoch war es in einem Churer Klub zum Kontakt zwischen einem Bar-Mitarbeiter und Gästen gekommen, worauf rund 120 Kontaktpersonen eruiert wurden. Davon befinden sich derzeit rund 80 Personen in Quarantäne und werden nach Angaben der Bündner Behörden durch die Contact Tracer betreut.