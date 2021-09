Biel BE : Mädchen (8) stirbt nach Unfall in Hallenbad

In einer Badeanstalt in Biel hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein Kind musste ins Spital eingeliefert werden, es erlag nun seinen Verletzungen.

1 / 2 Im Hallenbad des Bieler Kongresshauses verunfallte am Donnerstagabend ein Kind. News-Scout Es erlag seinen schweren Verletzungen. Kapo Bern

Mitten in Biel landete am Donnerstagnachmittag ein Helikopter der Rega. Grund war ein Badeunfall, der sich im Hallenbad des Kongresshauses ereignete. Am Freitag teilte die Kantonspolizei Bern nun mit, dass das Kind verstorben ist. «Gemäss aktuellem Kenntnisstand befand sich ein Mädchen im Bereich des Beckens, als es aus noch zu klärenden Gründen regungslos im Wasser gesichtet wurde», so Kapo-Sprecher Patrick Jean. Anwesende Personen und der Bademeister hätten das Mädchen geborgen und es umgehend aus dem Wasser gezogen. Noch vor Ort seien Reanimationsmassnahmen eingeleitet worden. Als schliesslich das Ambulanzteam eintraf, setzte dieses die lebenserhaltenden Massnahmen fort. Das Kind wurde schliesslich mit einem Rega-Helikopter in ein Spital geflogen. «Trotz der raschen Hilfeleistungen verstarb das Kind am Freitag im Spital.» Bei der Verstorbenen handelt es sich um ein 8-jähriges Mädchen aus dem Kanton Bern.

Zur Betreuung der Betroffenen stand das Care-Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Kapo Bern hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Jura-Seeland Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen aufgenommen.

