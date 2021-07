Zinnowitz (D) : Kind stürzt bei gestelltem Foto mehrere Meter tief in die Ostsee

Für ein Ferienfoto brachte eine Mutter in Mecklenburg-Vorpommern ihr Kind in Lebensgefahr. Es stürzte mehrere Meter tief in die Ostsee.

1 / 3 Die Seebrücke im Seebad Zinnowitz… Imago …ist ein beliebtes Touristenziel. DPA Zinnowitz liegt auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern. DPA

Der Vorfall löste laut der «Sächsischen Zeitung» einen grossen Rettungseinsatz aus. Eine Mutter hatte für ein schmuckes Ferienfoto im Badeort Zinnowitz an der Ostsee ihr Kind auf die sogenannte Seebrücke mitgenommen und dort aufs Geländer gesetzt, wie Zeugen berichteten. Dabei stürzte das Kind, dessen Alter nicht angegeben wurde, von der Brüstung mehrere Meter tief in die Ostsee.

Die erschrockene Mutter sprang laut der Polizei dem Kind sofort hinterher und verletzte sich dabei schwer am Sprunggelenk: An der Stelle, wo es geschah, ist das Wasser je nach Gezeiten sehr flach. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt laut Tideschart rund 3,5 Meter.

Mutter und Kind wurden geborgen und ins Spital gebracht. Ob das Foto zustande kam und sich das Risiko lohnte, wurde nicht bekannt. Fakt ist, dass Menschen für eindrückliche Fotos immer wieder ihr Leben riskieren – und manchmal auch verlieren. Laut einer Fachzeitschrift sterben weltweit wesentlich mehr Menschen bei Selfie-Aufnahmen als durch Haiangriffe.

