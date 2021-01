Ein 53jähriger Schweizer wollte am Freitagabend kurz vor 17.00 Uhr im Quartier Rütiweg in Oberentfelden AG sein Auto umparkieren. Aufgrund der Kälte waren die Scheiben des Autos vereist. «Ohne die Scheiben komplett vom Eis zu befreien, setzte er sich ans Steuer und wollte umparkieren», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung am Samstagmorgen. Gleichzeitig war eine Mutter mit ihrem zweieinhalb-jährigen Kind,, das mit dem Laufrad unterwegs war, am Spazieren. Bei seinem Parkmanöver im Auto mit den vereisten Scheiben sah der Lenker nur die Mutter, übersah den Buben auf dem Laufrad und überrollte ihn.