Florida - Kinder (12 und 14) schiessen mit Schrotflinte und AK-47 auf Polizisten

In der Ortschaft Enterprise im US-Staat Florida ist es am Dienstag zu einer Schiesserei zwischen einem zwölf jährigen Bub en , einem 14-jährigen Mädchen und der Polizei gekommen. Die beiden Kinder waren zuvor aus einer Jugendeinrichtung weggelaufen und in ein Haus eingebrochen. Dort entdeckten sie mehrere Waffen – unt e r anderem e in Schnellfeuergewehr AK-47 , eine Schrotflinte und eine Pistole .