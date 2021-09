Nachts in Meinisberg BE : Kinder (13 und 15) kollidieren auf E-Trottinett mit Auto – schwer verletzt

Zwei Mädchen verunfallten in der Nacht auf Sonntag schwer. Sie waren auf einem E-Scooter unterwegs und wurden von einem Auto erfasst. Beide mussten mit Rettungshelikoptern hospitalisiert werden.

Mitten in der Nacht ereignete sich in Meinisberg BE ein Unfall, wobei zwei Mädchen schwer verletzt wurden. Die Meldung zum Verkehrsunfall auf dem Bielweg ging bei der Kantonspolizei Bern am Sonntag kurz vor 1.45 Uhr ein. «Gemäss ersten Aussagen waren zwei jugendliche Mädchen mit einem E-Trottinett von der Hinteren Gasse herkommend links auf den Bielweg eingebogen, als es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem von der Hauptstrasse kommenden Auto kam», so Kapo-Sprecherin Isabelle Wüthrich. Die beiden Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mussten beide Teenager mit jeweils einem Helikopter der Rega ins Spital transportiert werden.