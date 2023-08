Kinder anfassen: «Erwachsenen kneift man auch nicht in die Wange»

«Wir kämen nicht auf die Idee, einer fremden erwachsenen Person in die Wange zu kneifen, über die Haare zu fahren oder ein Küsschen einzufordern», sagt auch Knigge-Expertin Katrin Künzle. (Symbolbild)

Eltern ist das oft sehr unangenehm, wie eine Umfrage in der 20-Minuten-Community zeigt.

«Bei fremden Kindern sollte man so etwas grundsätzlich nicht machen», sagt Regula Bernhard Hug von der Stiftung Kinderschutz Schweiz . Das Recht auf Privat- und Intimsphäre, welches auch für Kinder gelte, solle respektiert werden – egal, wie alt das Kind sei.

Fremde Berührungen sind mit ziemlicher Sicherheit unangenehm

Gleich sieht das auch Knigge-Expertin Katrin Künzle: Ein fremdes Kind solle niemals ohne Einverständnis angefasst werden. «Wir kämen nicht auf die Idee, einer fremden erwachsenen Person in die Wange zu kneifen, über die Haare zu fahren oder ein Küsschen einzufordern», sagt sie. «Der gleiche Respekt muss auch Kindern zugestanden werden.»

Erstaunlicherweise sehe man oft, dass dies den Erwachsenen nicht bewusst sei: «Da wird ungeniert in Kinderwagen gefasst oder schwangeren Frauen der Bauch getätschelt», so Künzle. Bernhard Hug ergänzt: «Fasst man ein Kind an, nur um sein eigenes Bedürfnis danach zu befriedigen, ist das übergriffig.» Somit stelle man seine eigenen Bedürfnisse über jene des Kindes. Und: Aus Sicht des Kindes gebe es angenehme und unangenehme Berührungen – Berührungen von fremden Erwachsenen seien ziemlich sicher unangenehm.