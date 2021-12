Besorgte Eltern : Kinder angesprochen – Elternbrief sorgt für Verunsicherung bei Zürcher Eltern

In den Facebookgruppen «Du bisch vo Seebach» und «Du bisch vo Rümlang» kursiert ein Elternbrief der Schule Buhn in Seebach. Zwei Schülerinnen seien von einer fremden Person in einem Auto angesprochen worden.

Der Mediensprecher für die Stadtpolizei Zürich, Pascal Siegenthaler , bestätigt die Meldung des Vorfalls und versichert, dass diese sehr ernst genommen wird. Die Ermittlungen laufen und weitere Massnahmen wurden ergriffen. « In den letzten Jahren kam es auf dem Stadtgebiet zu keinem Fall, bei dem ein Kind von einer ihm unbekannten Person angelockt und mitgenommen wurde. » teilt die STAPO mit.

Die Jugendarbeiterin Brigitte Schäfer rät Eltern mit ihren Kindern ein Passwort abzumachen, für Notfälle. Wenn dieses nicht genannt wird, soll das Kind unter keinen Umständen in ein Fahrzeug einsteigen. Auch die Stadtzürcher Behörden geben Tipps, was zu tun ist, wenn Kinder von einem Auto aus angesprochen werden. Das Wichtigste ist Abstand zu halten. Das Kind soll so weit vom Auto wegbleiben, dass es vom Auto aus nicht angefasst werden kann. Es wird auch geraten, wenn zum Beispiel nach dem Weg gefragt wird, dass das Kind sagen soll «Fragen Sie einen Erwachsenen» und dann prompt weiterzugehen.

