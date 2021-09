Influencer Radar kuratiert von Picstars - Influencerin kämpft für den Schutz von Kindern auf Social Media

Rund 300 Hunde sollten dem Tagesspiegel zufolge am Event teilgenommen haben. Es wurde in Köln nach den besten Petfluencer und Petfluencerinnen gesucht. Am Event fehlte es den Hunden an nichts. Sie konnten im Rasen toben, in einem Pool baden und sich sogar zuckerfreies Eis mit Enten-Apfel-Topping servieren lassen. In der ersten Preis-Runde waren die Hunde an der Reihe. Die Katzen bekommen ihren eigenen Award-Wettbewerb im November.