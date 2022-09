Mexiko: Kinder aus jüdischer ultraorthodoxer Sekte befreit

Die mexikanischen Behörden haben mehrere Mitglieder von 17 jüdischen Familien nördlich von Tapachula im Bundesstaat Chiapas festgenommen. Ihnen werden unter anderem Menschenhandel sowie schwere sexuelle Straftaten vorgeworfen. Mehrere Kinder und Jugendliche der ultraorthodoxen Sekte Lev Tahor wurden in einer Razzia am Freitag befreit, wie lokale Medien berichten.

Sekte wird oft «jüdische Taliban» genannt

Lev Tahor, was auf Hebräisch «reines Herz» bedeutet, wurde Ende der 1980er Jahren in Jerusalem von dem charismatischen Führer Rabbi Shlomo Hebrans gegründet. Nachdem die Gruppe zunächst in die USA reiste, wanderte sie nach Kanada aus, wo sie schon bald wegen angeblicher Kindesmisshandlungen unter Verdacht geriet. Sie wanderte im Jahr 2014 nach Guatemala aus und liess sich nach einiger Zeit schliesslich im Süden Mexikos nieder. Dort starb Hebrans 2017 unter mysteriösen Umständen.

Doch selbst Sekten-Experten und -Expertinnen halten es für unverhältnismässig, Lev Tahor so zu nennen. «Sie sind zwar eine übermässig fromme Gruppe von Juden, die Taliban aber werden mit dem Einsatz von extremer Gewalt und Zerstörung in Verbindung gebracht», kommentierte die israelische Tageszeitung «Haaretz» im Jahr 2014.

«Ich konnte meinen Sohn nicht einem Leben mit Hunger und Elend überlassen»

Wie die «Jerusalem Post» am Dienstag berichtet, wolle nun Yisrael Amir sich «ein neues Leben als junger Vater» in Israel aufbauen. «Von dem Moment an, als ich geflohen bin, hatte ich nur ein Ziel: Meinen Sohn vor dem Albtraum zu retten, in einer Sekte zu leben», sagte er. «Ich konnte ihn nicht einem Leben mit brutal strengen Regeln, Gehirnwäsche, Hunger und Elend überlassen», so der 22-Jährige.