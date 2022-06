Impfgegner-Paar : Kinder der Flüchtigen in Paraguay dürfen nach Deutschland zurück

Nachdem ein deutsches Paar in Paraguay mit seinen zwei Kindern aus früheren Beziehungen untergetaucht war, gibt es nun für die Familien in Deutschland gute Nachrichten.

Das deutsche Paar, das mit zwei Kindern nach Paraguay geflohen ist, hat sich der Polizei gestellt. Am 10. Juni hat ein Familiengericht in Asunción Ausreiseverbote gegen die deutschen Kinder aufgehoben.

Im Fall der Kindesentziehung in Paraguay hat ein Gericht den Weg für die Rückkehr der beiden Mädchen nach Deutschland freigemacht. Das Familiengericht in der Hauptstadt Asunción hob am Freitagabend Ausreiseverbote gegen die deutschen Kinder auf. Der Rechtsanwalt Stephan Schultheiss bestätigte auf Anfrage am Samstag einen entsprechenden Bericht der paraguayischen Zeitung «ABC Color». Die Ausreiseverbote waren ihm zufolge während der Suche nach den Mädchen erlassen worden.