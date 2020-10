«Kinder dürfen nicht einfach so im Oldtimer mitfahren»

Frage von Florian ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe einen kleinen Oldtimer mit vier Plätzen. Für die hintere Sitzbank gibt es keine Kopfstützen, nur vorne. Wenn meine Kinder ohne Sitzerhöhung hinten Platz nehmen, ist die Rückenlehne so hoch, dass ihre Köpfe schön auf der Lehne sind. Wenn sie aber auf ihren Sitzerhöhungen sitzen, sind die Köpfe oberhalb der Sitzlehne, genau im Bereich der Kopfstütze, die es eben nicht gibt. Bei einem Auffahrunfall ist ein Schaden an der Halswirbelsäule bereits vorprogrammiert. Ist es erlaubt, die Kinder in einem solchen Fall ohne Erhöhungen mitzuführen?

Antwort

Eine Spritzfahrt an einem lauen Abend ist für viele das Highlight des Tages, da soll natürlich auch die Familie mit. Auch wenn die Kinder vermutlich freudig im Klassiker mitfahren möchten, ist dies nicht ungefährlich: Die meisten Oldtimer stammen aus Zeiten, in denen Gurte oder, wie bei deinem Auto, Kopfstützen noch nicht zur Pflichtausstattung gehörten.

Aufgrund der generell wohl eher vorsichtigen, defensiven Fahrweise ist das Risiko, in einem Oldtimer zu verunfallen, allenfalls etwas tiefer, jedoch ist das Verletzungsrisiko bei einem Unfall circa 30 Prozent höher als in moderneren Fahrzeugen. Dein Dilemma mit der Sitzerhöhung und die Sicherheitsbedenken, die sich daraus ergeben, sind daher sehr verständlich.

Für deinen Oldtimer gibt es sogar noch eine weitere Einschränkung: Durch das hohe Verletzungsrisiko bei einem Unfall (z.B. Schleudertrauma) dürfte aufgrund der fehlenden Kopfstützen eine einfache Sitzerhöhung allein nicht ausreichen, um gesetzeskonform unterwegs zu sein. Wir erinnern uns an Art. 3a Abs. 1 VRV, der eine ordnungsgemässe Sicherung des Kindes vorschreibt. Ohne Sitzerhöhung wären deine Kinder zwar besser vor einem Schleudertrauma geschützt, jedoch sind die Gurte in PKW für Erwachsene konzipiert. Bei Notbremsungen und Unfällen können Kinder Schnittverletzungen erleiden oder sogar unten aus dem Gurt herausrutschen. Damit die Gurte bei deinen Kindern optimal anliegen, ist daher eine erhöhte Sitzposition erforderlich. Die zwingend nötige Erhöhung der Sitzposition führt wiederum dazu, dass der Kopfbereich nicht ordnungsgemäss gesichert ist.

In der Schlussfolgerung sehen wir also: Eine einfache Sitzerhöhung ohne Kopfstütze ist in deinem Fall gleichermassen nicht erlaubt. Damit du legal unterwegs bist und auch sorgenfrei deine Ausfahrten mit den Kindern geniessen kannst, empfehle ich dir daher, einen richtigen Kindersitz anzuschaffen, also ein mit Sitzpolster, stabiler Rückenlehne, Seitenpolster und Kopfstütze ausgestattetes Produkt. Diese Art der Kinderrückhaltevorrichtung erhöht zugleich den Schutz bei einem seitlichen Aufprall und verbessert zudem den Sitzkomfort. Für die Sitzprobe beim Garagisten nimmst du am besten gleich die Kinder und das Fahrzeug mit.