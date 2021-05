Einsprache wegen «Lärm» - Kinder dürfen nicht in Kindergarten – weil Nachbar das «unzumutbar» findet

In den Burgdorfer Kindergärten hat es zu wenig Platz für alle Kinder. Die Gemeinde will deshalb den Kindergartenpavillon ausbauen. So könnten zu Schulbeginn 18 statt bloss 17 Kindergartenstandorte geführt werden. Doch ein Quartierbewohner hat Einsprache gegen das Vorhaben eingereicht. Der Kindergarten kann deshalb bis auf Weiteres nicht umgebaut werden – und wird im August nicht einzugsbereit sein. Doch was passiert nun mit den Kindern?