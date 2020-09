Ein Kuchen in der Schule zum siebten Geburtstag ist nicht erlaubt.

Der Geburtstag ist ein spezieller Tag – insbesondere auch für Kinder. Einmal im Jahr dürfen sie sich feiern lassen, Kerzen ausblasen und Geschenke auspacken. Von ihren Gspändli werden sie am Morgen vielleicht zu Hause abgeholt, in der Schule gibt es oft Kuchen. Doch auch bei diesen Traditionen hinterlässt die Corona-Krise ihre Spuren.

Etwa an der Kreisschule Aarau-Buchs, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Seit Ende des Lockdowns dürfen Kinder demnach den Znüni nicht mehr miteinander teilen. Wie aus einer Anfrage der Kreisschulrätin Nicole Burger (SVP) hervorgeht, ist jetzt sei auch der traditionelle Geburtstagsznüni nicht mehr möglich. In einem Schreiben an die Eltern heisse es, dass es künftig nicht mehr erlaubt sei, einen Geburtstagsznüni mitzubringen. Auch kleine, einzeln verpackte, nicht selbst hergestellte Znünis dürfen demnach nicht mehr mitgebracht werden.