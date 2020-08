«Weltneuheit am Kinderspital» Kinder erhalten Herz-Implantat, das sich auflöst

Oliver Kretschmar, Chefarzt am Kinderspital Zürich, hat bei zwei Kindern ein Schirmchen aus Milchsäure eingesetzt. Das Implantat sei eine Weltneuheit.

Zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren mussten im August für einen Eingriff ins Universitäts-Kinderspital Zürich. Beide hatten von Geburt an ein grosses Loch in der Scheidewand des Herzens. «Wenn man das nicht behandelt, kann das die Leistungsfähigkeit stark einschränken», sagt Chefarzt Oliver Kretschmar. Die Operation selbst war nicht neu für ihn, aber das Implantat, das er verwendet hat. Es löst sich mit der Zeit fast vollständig auf.

«Das Implantat ist eine Weltneuheit», so der Kardiologe. Es sei bei einem Kind erst einmal in Berlin eingesetzt worden und nun zum ersten Mal auch in der Schweiz. «Man hat lange gezögert, weil die bisherige Methode gut funktioniert.» Bisher kamen Implantate zum Einsatz, die aus Metall waren. Diese wachsen in die Scheidewand des Herzens ein und bleiben dort.