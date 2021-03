Dafür wird die Firma von Minecraft-Fans gefeiert. In den Kommentaren unter dem Stelleninserat zeigen sie sich enthusiastisch und bereit, ihre Freizeit zu opfern. «Das wird grossartig», schreibt ein Bewerber, der sich als 12-Jähriger ausgibt. Er liebe Minecraft und habe mit dem Job eine Ausrede, um das Spiel ständig zu spielen. Und wegen seines Alters habe er auch genügend Zeit für den Job.

Kaum verwunderlich also, dass sich die Bewerber auf das Job-Angebot stürzen. Zumal auch der Lohn durchaus ansprechend ist. Bei Einstellung gibts ein Stundenhonorar von 50 Pfund aufwärts. Das sind umgerechnet knapp 65 Franken. Die Preise können aber wie die Arbeitszeit selbst festgelegt werden.

Hoffen auf den Traum-Job

