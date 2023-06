Kinder gehen mit Windeln in die Schule

Bei Entwicklungspädagogin Rita Messmer sitzen immer häufiger Kinder in der Praxis, die nicht aus den Windeln kommen. Wie sie gegenüber der «SonntagsZeitung» erzählt, hatte sie kürzlich einen Elfjährigen betreut, der Windeln trug, weil er den Gang aufs WC nie gelernt habe. Wegen der «Windelthematik» organisiert der Aargauer Schulleiter Philipp Grolimund einen Infoanlass, bei dem die Eltern darauf hingewiesen werden, dass die Kinder trocken sein müssen, wenn sie nach den Sommerferien in die Schule kommen . Und die Schule Spreitenbach AG informiert bereits vor dem Kindergarteneintritt die Eltern mit einem Flyer, dass Lehrpersonen keine Windeln wechseln und die Eltern selber dafür verantwortlich sind.

Je älter die Kindern werden, desto problematischer sei es jedoch sowohl für die Lehrpersonen als auch für die Kinder selbst: «Die Eltern sind in der Pflicht, sicherzustellen, dass ihre Kinder im Schulalter keine Windeln mehr tragen. Wenn Elfjährige mit Windeln in die Schule kommen, ist das eine bedenkliche Entwicklung. Lehrpersonen sind nicht dafür da, die Windeln ihrer Schülerinnen und Schüler zu wechseln. Das geht zu weit.»

Wichtig sei zu unterscheiden, ob es eine entwicklungspsychologische Störung ist oder ob es die Betroffenen nie gelernt haben: «Lehrpersonen müssen in jedem Fall sensibel mit dem Thema umgehen und diskret sein», so Rösler. Das Kind dürfe auf keinen Fall blossgestellt werden: «Auch wenn keine gesundheitlichen Probleme vorliegen, ist ein Gespräch mit den Eltern zwingend notwendig, um das Problem anzugehen und sie in die Verantwortung zu nehmen.»