Hormonforscherin warnt vor Folgen : «Kinder haben einen tieferen IQ, wenn sie Pestiziden ausgesetzt waren»

Die britisch-französische Forscherin Barbara Demeneix sagt, Pestizide haben einen negativen Effekt auf den Intelligenzquotient von Kindern. Auch Krankheiten sollen durch die Chemikalien ausgelöst werden können.

Wie gefährlich sind Pestizide für Menschen? Eine Studie der Universität Genf zeigte, dass Schweizer eine schlechtere Spermienqualität haben, wenn ihre Mütter während der Schwangerschaft in der Landwirtschaft tätig waren.

In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» spricht Barbara Demenix über die Folgen, die Pestizide für Kinder haben können. Demenix ist Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der hormonaktiven Substanzen am Forschungszentrum CNRS in Paris.