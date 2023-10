Elternstreit bindet viele Kesb-Ressourcen - Beistandschaft am Ende?

Die SOSBahnhofhilfe am HB Zürich bietet Kinderübergaben an, wenn Eltern sich nicht begegnen wollen. Doch die Bahnhofhilfe hat zuviele Anfragen, 2023 musste sie erstmals Aufträge ablehnen.

Es brauche deshalb neue Wege, sagen Vertreterinnen und Vertreter der Kesb. Beistände nützten in solchen Fällen wenig.

44 Prozent der Kindesschutzmassnahmen werden heute verhängt, weil beispielsweise ein Elternteil den Kontakt zum anderen Elternteil verhindert oder erschwert oder weil die Eltern so zerstritten sind, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren und keine Abmachungen treffen können.

Manchmal ist die Situation so verfahren, dass sich Eltern auch über kleine Dinge nicht einigen können. So kann schon das Lösen einer ID für das Kind einen Streit verursachen, den die Kesb regeln muss. Manche Eltern wollen oder können sich nicht mehr begegnen, auch nicht, um das Kind zum anderen Elternteil zu begleiten und dort wieder abzuholen. Für solche Fälle gibt es die Bahnhofhilfe, doch sie wird mit Anfragen überhäuft und muss Aufträge ablehnen.

«Das Thema Elternkonflikte beschäftigt uns sehr», sagt Ruedi Winet, Leiter der Kesb Bezirk Pfäffikon. In gewissen Fällen könnten sich die Eltern über gar nichts einigen und jeder Behörden-Entscheid werde bekämpft. Obwohl es zum Glück nur wenige seien, würden solche Fälle der Kesb am meisten Arbeit bescheren, sagt Winet.

«Manchmal erscheint einem die Situation in solchen Elternkonflikten hoffnungslos. Man hat den Eindruck, dass man nicht weiterkommt. Für die Kinder ist es traurig mitanzuschauen. Sie sind im Sandwich.» Eltern kämpften manchmal mit allen Mitteln, bis hin zu massiven Anschuldigungen wie etwa sexueller Missbrauch gegenüber dem Kind. «Oft hat das nichts mit der Realität zu tun, sondern sind reine Behauptungen. Aber wir müssen es in jedem Fall ernst nehmen und abklären. Das bindet enorme Ressourcen.»

Neues Konzept: Eltern sollen sich einigen

Die Kesb oder Beistände könnten hochstrittige Eltern-Konflikte nicht oder nur bedingt lösen, das ist die Ansicht der Dach-Organisation Kokes. Es brauche neue Wege. In Basel-Stadt setzt man schon länger darauf, wie Kesb-Präsident Patrick Fassbind sagt. Statt Beistände einzusetzen, die den Kontakt des Kindes zu beiden Eltern begleiten, werden die Eltern zur selbstständigen Lösungssuche aufgefordert. Sie haben in acht bis zehn Sitzungen die Möglichkeit, sich zu einigen. «Wenn sie das nicht schaffen, dann entscheiden wir.» Doch in acht von zehn strittigen Fällen gelinge es, sagt Fassbind.