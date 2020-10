Pestizide möglicher auslöser : Kinder im Seeland sind erhöhtem Risiko für Hirntumore ausgesetzt

Berner Forscher fanden heraus, dass das Risiko für Hirntumore bei Kindern im Seeland höher ist als in anderen Teilen der Schweiz. Die Gründe dafür sind jedoch noch nicht bewiesen.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Uni Bern fand heraus, dass das Risiko für Hirntumore bei Kindern in manchen Teilen der Schweiz höher ist als in anderen. Im Seeland und im Norden des Kantons Zürich ist dies der Fall, wie die «Berner Zeitung» berichtet . Jährlich wird bei etwa 250 Schweizer Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren Krebs diagnostiziert. Die Gründe dafür sind grösstenteils unklar.

Pestizide als möglicher Auslöser

Die Wissenschaftler untersuchten während ihrer Arbeit an der Studie verschiedenste Krebsarten, die bei Kindern in den vergangenen drei Jahrzehnten am häufigsten auftraten. Bei den Hirntumoren wurden je nach Ort grosse Differenzen in der Häufigkeit festgestellt. Während die Politik im Kanton Zürich die statistische Verwertbarkeit der Studie infrage stellt und landwirtschaftliche Auslöser wie Pestizide auschliesst, will man im Bern die gespritzten Pestizide näher betrachten und der Ursache auf den Grund gehen.