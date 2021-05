Luzerner Stadtparlament sagt «Ja» - Kinder können in Luzern schon bald gratis ÖV fahren

Zurzeit kostet ein Retour-Ticket 6.20 Franken für Kinder, die im Bus allein in der Stadt Luzern unterwegs sind, ein Jahresabo kostet 610 Franken. Das findet das Stadtluzerner Kinderparlament «viel zu viel», wie die Luzerner Zeitung schreibt. In einem Vorstoss an das Stadtparlament fordere das Kinderparlament deshalb, dass das Busfahren innerhalb der Zone Zehn für Kinder und Jugendliche von acht bis 18 Jahren gratis oder zumindest stark vergünstigt sein soll. Der Stadtrat habe aber von dieser Forderung nichts wissen wollen und hätte die Ablehnung des Vorstosses beantragt. «Kinder sollen lieber zu Fuss gehen und Velo fahren» oder «Gratis-ÖV wäre einem bewussten Umgang mit Mobilität abträglich» seien Gegenargumente des Stadtrates, so die LZ.