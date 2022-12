Felssturz im Calancatal: Kinder können nicht in die Schule

Am Sonntag kam es zu einem Felssturz an der Calanacastrasse.

Schulen befinden sich auf der anderen Seite

Im Tal ist man eigentlich daran gewöhnt, aber dennoch gibt es Schwierigkeiten zu überwinden. «Leute, die hier in den Ferien sind, können bestimmt noch einige Tage lang nicht mit dem Auto rausfahren, sondern müssen das Tal auf andere Weise verlassen», so Rigonalli-Buchs. Auch für Kinder sei die Lage nicht einfach. «Die Schulen befinden sich in Castaneda und in Roveredo, was bedeutet, dass Kinder und Jugendliche momentan nicht in die Schule können.»