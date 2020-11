Studie aus den Niederlanden : Kinder lernten während Lockdown «so gut wie nichts»

Eine niederländische Analyse belegt erstmals, dass Primarschüler im Fernunterricht kaum Fortschritte machten. Die Ergebnisse lassen sich auf die Schweiz übertragen.

Jetzt liefert eine neue Oxford-Studie mit Daten aus den Niederlanden dazu erstmals Zahlen: In Tests wurden die tatsächlichen Leistungen von 100’000 Primarschülern vor und nach dem Lockdown gemessen und der Leistungsfortschritt mit jenem der vorangegangenen Jahre verglichen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, sind die Ergebnisse alarmierend: «Die meisten Kinder lernten so gut wie nichts», sagt die renommierte Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm, die viele Jahre an der Universität Freiburg lehrte und heute ein eigenes Forschungsinstitut in Aarau führt.