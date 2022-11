Kinder malen herzige Portraits ihrer Lieblingspromis

Ausmalen war ok – selber malen war nicht so mein Fall.

Ausmalen war ok – selber malen war nicht so mein Fall.

Ja und ich liebe es auch heute noch. Nicht speziell – ich machte oft lieber andere Dinge. Ausmalen war ok – selber malen war nicht so mein Fall. Ich habe nie gemalt.

Der 20. November ist darüber hinaus der Startschuss der Sternenwochen, der kreativen Sammelaktion von Kindern in der Schweiz und in Liechtenstein für Kinder in Not. Die Sternenwochen sind eine gemeinsame Aktion von Unicef Schweiz und Liechtenstein und der Schweizer Familie und finden heuer bereits zum 19. Mal statt.