Fieber, Durchfall, Erbrechen: Kinder-Notaufnahmen sind überfüllt – das sind die Gründe

So meldet etwa das Freiburger Spital HFR ungewöhnlich hohe Zahlen in der Pädiatrie.

Das Freiburger Spital HFR meldet eine Überlastung der Kinderstation. Die Fälle in der Notaufnahme und die Bettenauslastung sind in diesem Herbst ungewöhnlich erhöht, wie «Frapp» schreibt. Die Zahlen seien vergleichbar mit denen, die normalerweise mitten im Winter aufkämen. «Was wir derzeit sehen, sind viele virale Infektionen, die wir gut kennen: Fieber, respiratorische Symptome, Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen», sagt Cosette Pharisa Rochat, Leitende Ärztin der Kindernotfallmedizin, gegenüber dem Freiburger Nachrichtenportal.

Rochat sieht den Anstieg unter anderem in den Corona-Vorkehrungen begründet: «Durch die Schutzmassnahmen in den letzten zwei Jahren sind viele Kinder nicht mit diesen Viren in Kontakt gekommen. Jetzt, wo sie damit in Berührung kommen, erkranken sie leichter.» Es sei wichtig, die Neugeborenen, die am meisten gefährdet seien, besser zu schützen. «Wer krank ist, sollte keinen Kontakt zu ihnen haben. Besonders bei Gastroenteritis (Magen-Darm-Infekten, Anm. d. Red.) sollte man sich die Hände gut desinfizieren.»