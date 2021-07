Good News : Kinder retten in Pool gefangenen Biber

Am Wochenende retteten Kinder aus München einen Biber aus einem Swimmingpool. Nach der Rettung konnte das Tier an einem Bach ausgesetzt werden.

In München wurde am Wochenende ein Biber aus einem Privatpool gerettet.

In München haben Kinder einen Biber vor dem sicheren Tod in einem verwaisten Swimmingpool gerettet. Sie entdeckten das bereits völlig entkräftete Tier beim Spielen auf einem verlassenen Grundstück und riefen kurzerhand die Feuerwehr, wie diese am Sonntag in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.