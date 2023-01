Gwyneth Paltrow: «Kinder ruinieren die Beziehung» – so stärken Eltern ihre Partnerschaft

Im September 2018 heiratete Gwyneth den Drehbuchautoren Brad Falchuk, der seine beiden Kinder mit in die Ehe brachte. Seitdem ist sie also auch Stiefmutter.

Nicht mehr einsam dank Tochter

Kinder sind häufig ein Trennungsgrund

Tatsächlich weiss man, dass Kinder eine Belastungsprobe sind für Beziehungen. Schlafmangel, Stress, zu wenig Wertschätzung, fehlende Paar-Zeit: Statistiken zeigen, dass es in Partnerschaften in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes oft stark kriselt. Etwa zwei Drittel der Paare erholen sich wieder, die anderen trennen sich.

1. Fokus auf sich selbst

Klar, ein so kleines Wesen fordert viel Aufmerksamkeit. Sich selbst dabei aber komplett zu vernachlässigen, bringt auf lange Sicht niemandem etwas. Darum: Feste Zeiten einplanen, in denen jeder Elternteil etwas für sich tun kann. Auch wenn das zu Beginn nur eine halbe Stunde ist: Diese 30 Minuten einhalten, einfordern und wann immer möglich etwas ausbauen. Diese Pufferzeiten erlauben es einem, zur Ruhe zu kommen und Energie zu tanken.

2. Jour-fixe für die Beziehung

Viele kennen den Jour-fixe, ein kurzes Meeting, aus dem Arbeitsalltag. Warum nicht einen Jour-fixe für die Beziehung einführen? Wer will, kann das täglich tun, mindestens aber einmal wöchentlich wäre gut: Bei diesem Termin geht es darum zu besprechen, was gerade gut läuft, wo der Schuh drückt, was noch ansteht, wer was erledigen muss und, ganz wichtig, die Frage: Wie geht es dir? Und zwar nicht nebenbei zwischen zwei dreckigen Windeln gefragt, sondern ganz bewusst in einem ruhigen Moment.