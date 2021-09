Keine U-Haft angeordnet - Kinder sexuell missbraucht – Beschuldigter verschwindet spurlos

Laut Anklageschrift soll er sowohl ein Mädchen, damals zwischen zwölf und dreizehn Jahre alt, als auch einen Jungen, damals zwischen elf und dreizehn Jahre alt, mehrmals sexuell missbraucht haben. Beim Jungen handle es sich um den Sohn der damaligen Partnerin des Beschuldigten. Der Beschuldigte soll ihn in der Dusche und im Kinderbett mehrmals vergewaltigt haben. Dem betroffenen Mädchen soll der mutmassliche Täter unter anderem in die Hose gegriffen haben und einen Finger in die Vagina gesteckt haben.