vor 22min

Langnau am Albis ZH

Kinder singen eigenes «Scheiss Corona»-Lied gegen das Virus

Durch die Corona-Krise wurden alle schulischen Veranstaltungen für diesen Sommer abgesagt. Eine Primarklasse aus Langnau am Albis protestiert nun mit einem selbst komponierten Lied gegen das Virus.

von Matteo Bonomo

Darum gehts Marcel Weber komponierte für seine Klasse ein Lied gegen das Coronavirus.

Nach rund fünf Stunden war das Video fertig, das jeweils in Halbklassen gedreht wurde

Die Primark lasse 3b aus Langnau am Albis plante diesen Sommer ein Theater am Ende des Schuljahres . Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und d en damit verbundenen Massnahmen f ällt dies jedoch ins Wasser. Um seinen Schülern dennoch einen schönen Jahresabschluss zu gewährleisten, liess sich Klassenlehrer Marcel Weber etwas Spezielles einfallen – e r komponierte ein Lied. « Alle schulischen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen wurden bis zu den Sommerferien abgesagt, darunter auch unser Theater. Also habe ich mir überlegt, wie ich den Kindern und Eltern trotzdem eine Freude machen könnte . S o kam ich auf die Idee, ein Lied zu schreiben» , erklärt Weber.

Als Thema verwendete er das Coronavirus : «Blieb mer bitte uf Dischtanz, mir wend nüme Abstand ha. Scheiss Corona!», lautet etwa eine Zeile des Songs. «Die ganze Schule hat sich in den letzten Wochen sowohl von zu Hause aus als auch in der Schule mit dem Coronavirus beschäftigt. Der Text und die Idee zum Lied standen deshalb schnell», so Weber. Sowohl Familienmitglieder als auch Arbeitskollegen unterstützten ihn dabei. «Nachdem unsere Musiklehrerin, Natascha Polke (Ton) und mein Sohn Jannik (Kamera) ihre Mitarbeit zugesichert hatten, konnten wir mit der Arbeit beginnen.»

«Tolles Beispiel gelebter Integration»

Da zurzeit nur in Halbklassen unterrichtet werden darf, war die Produktion des Videos alles andere als leicht. «Es war nicht so einfach, das Video zu drehen, da jeweils nur die Hälfte der Schüler anwesend war. Aber die Kinder haben super mitgemacht, eifrig Texte und Bewegungen geübt, und so waren Bild und Ton nach rund fünf Stunden Dreharbeit im Kasten» , erzählt Weber. Und das Feedback konnte sich sehen lassen. «Die Rückmeldungen auf das Endprodukt waren unglaublich. Ich habe bestimmt über 100 Nachrichte n von Freunden, aber auch von anderen Menschen erhalten. Auch die Eltern, die Schulleitung sowie die Schulpflege stehen hinter der Aktion », sagt Weber weiter.