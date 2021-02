Kinder haben zwar mildere Covid-Verläufe, stecken sich aber fast genauso oft wie Erwachsene mit dem Coronavirus an.

Die Diskussion um die Rolle der Kinder in der Pandemie kommt wieder in Schwung– ausgelöst durch eine Genfer Studie, die der «Tages-Anzeiger» zitiert. Demnach steckten sich Kinder im Schulalter im Kanton Genf fast genauso oft mit dem Coronavirus an wie Erwachsene.