Save The Children : Kinder-Stiftung distanziert sich nach Ausraster von Cristiano Ronaldo

Der Wutausbruch des portugiesischen Superstars gegenüber einem 14-jährigen Fan sorgt auch zwei Tage danach für Schlagzeilen. Nun distanziert sich die erste Wohltätigkeitsorganisation vom 37-Jährigen.

Nun distanziert sich auch die Kinder-Stiftung Save The Children vom Superstar.

Die Niederlage von Manchester United gegen den abstiegsgefährdeten FC Everton am Samstag hat bei Superstar Cristiano Ronaldo Spuren hinterlassen. Aus Frust schlug er beim Verlassen des Stadions einem Fan das Handy aus der Hand. Videos zeigen den Vorfall und wie der Portugiese das Telefon in Einzelteile zerschmettert. Laut der Liverpooler Zeitung «Echo» handelte es sich beim Opfer um einen autistischen Fan im Alter von 14 Jahren.

Die Mutter erhob auf Social Media schwere Vorwürfe – der Superstar habe ihren Sohn an der Hand verletzt. «Ich bin schockiert, wie ein professioneller Fussballer ein Kind so angreifen kann.» Ronaldo sei selbst Vater. «Wie würde er reagieren, wenn man sowas seinem Kind antun würde», so die wütende Mutter weiter.