Tödliche Tragödie in England: Kinder stürzen in zugefrorenen See

Drei Buben sind in England gestorben, nachdem sie mit mehreren Kindern beim Spielen auf einem gefrorenen See durch die dünne Eisdecke gebrochen waren. Ein viertes Kind befindet sich in kritischem Zustand.

Drei Buben im Alter von acht, zehn und elf Jahren sind in den West Midlands auf einem zugefrorenen See ins Eis eingebrochen und gestorben. Rettungskräfte bargen die Kinder aus dem Wasser und brachten sie in ein Spital. Ein weiteres Kind im Alter von sechs Jahren, das ebenfalls in den See einbrach, wurde am 12. Dezember 2022 noch im Spital behandelt. Sein Zustand wurde als kritisch beschrieben. «Wir wissen, dass die Wettervorhersage für die nächsten Tage bitterkalt sein wird», sagte der Gebietskommandant der Feuerwehr in West Midlands, Richard Stanton.

Darum gehts Nach einem Sturz in einen eisigen See in der Nähe von Birmingham sind drei der vier geborgenen Buben gestorben.

Die Kinder waren am Sonntag beim Spielen in das eiskalte Wasser gefallen.

Die acht, zehn und elf Jahre alten Kinder konnten nicht mehr reanimiert werden.

«Die Familien der Kinder sind am Boden zerstört», sagt der Chefinspektor Richard Harris von der West Midlands Police etwa 160 Kilometer nördlich von London. Am Sonntagnachmittag hatten Polizisten in Spezialanzügen mehrere Buben aus einem zugefrorenen See geholt, in dem die Kinder zuvor eingebrochen waren.

Die Rettungskräfte bargen drei Buben im Alter von acht, zehn und elf Jahren aus dem Wasser und brachten sie in ein Spital. Die Kinder konnten nach einem Herzstillstand aber nicht wiederbelebt werden. Ein Sechsjähriger, der ebenfalls in den See eingebrochen war, wird noch behandelt, sein Zustand wird als kritisch beschrieben.

Die Einsatzkräfte suchten die Nacht hindurch und am Montag nach zwei weiteren Kindern, die mit der Gruppe unterwegs gewesen sein sollen.

Menschen sollen sich von offenen Gewässern fernhalten

Zur Bergung der vier ins Eis eingebrochenen Kinder sprangen Polizisten in voller Montur ins eiskalte Wasser und zogen sie mit blossen Händen heraus. Ein Polizeisprecher wollte sich nicht dazu äussern, ob die Jungen Mitglieder einer einzelnen Familie waren. Mit Blick auf die fortdauernde Suche nach möglichen weiteren Opfern sagte Inspektor Harris, bislang sei niemand vermisst gemeldet worden. Bis hundertprozentige Sicherheit bestehe, werde aber weiter gesucht, sagte er.

Die katholische Primarschule St. Anthony's gab via Twitter bekannt, dass sie am Montag geschlossen bleibe, und rief dazu auf, «die Betroffenen im Gebet zu begleiten».

«Wir wissen, dass die Wettervorhersage für die nächsten Tage bitterkalt sein wird», sagte der Gebietskommandant der Feuerwehr in West Midlands, Richard Stanton. Erwachsene und Kinder sollten sich aber dennoch von offenen Gewässern fernhalten. «Begeben Sie sich unter keinen Umständen auf das Eis, egal, für wie dick oder sicher Sie es halten.»

Kälteste Nacht des Jahres

In ganz Grossbritannien herrschte zu Wochenbeginn winterliches Wetter. In Nordschottland wurde mit minus 15,7 Grad Celsius die bisher kälteste Nacht des Jahres gemessen. Eis, Schnee und Nebel beeinträchtigen am Montag den Verkehr. Flughäfen sagten Verbindungen ab, Bahngesellschaften forderten Passagiere auf, zu Hause zu bleiben, und die Polizei warnte vor gefährlichen Bedingungen auf den Strassen. Der nationale Wetterdienst gab Warnungen für grosse Teile des Landes heraus.

