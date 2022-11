Iran : «Kinder-tötendes Regime» – nach Kritik lässt der Ayatollah seine Nichte festnehmen

Im Iran ist eine Nichte des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Chamenei festgenommen worden, offenbar weil sie scharfe Kritik an der Führung in Teheran geäussert hatte. Wie der Bruder von Farideh Moradchani, Mahmud Moradchani, am Wochenende im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb, war seine Schwester am Mittwoch festgenommen worden.