Seit dem 8. Februar gilt: Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz einreist, muss einen negativen PCR-Test vorlegen – auch, wenn die Einreise auf dem Landweg passiert. Wer mit dem Flugzeug reist, muss bereits beim Einstieg einen negativen PCR-Test vorlegen – selbst, wenn man nicht aus einem Risikogebiet in die Schweiz einreist. Nach der Rückreise in die Schweiz ist eine zehntägige Quarantäne vorgeschrieben, die allerdings nach sieben Tagen mit einem negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest auf eigene Kosten beendet werden kann.

Neu sind Kinder unter 12 Jahren von der Testpflicht bei der Einreise ausgenommen. Zudem müssen Personen, die sich aus geschäftlichen Gründen nur kurz in der Schweiz aufhalten – wie zum Beispiel Lastwagenfahrende – kein Einreiseformular ausfüllen. Auch Personen, die mit einem ärztlichen Attest den Nachweis erbringen, dass sie sich innerhalb der letzten drei Monate vor der Einreise in die Schweiz mit dem Coronavirus angesteckt haben und dass sie als geheilt gelten, und Personen, die aus medizinischen Gründen keinen Nasen-Rachen-Abstrich machen können, sind von der Testpflicht ausgenommen.

Nicht zum Test und in die Einreisequarantäne müssen ausserdem Diplomaten, Gesundheitspersonal, Grenzgänger, Transitpassagiere, Durchreisende oder Sportler, die an einem Wettkampf mit Schutzkonzept teilgenommen haben. Oder auch Personen, die aus «wichtigen beruflichen Gründen» einreisen.

Die Test-Regimes im Ausland unterscheiden sich stark. Gerade an den Flughäfen gibt es jedoch bereits Möglichkeiten, speziell für die Ausreise einen PCR-Test zu machen. In Deutschland und Österreich gibt es an den meisten Flughäfen Testcenter für Reisende, wo kostenpflichtige Tests auch bei Symptomlosen durchgeführt werden. Teils müssen sich Reisende vorher online anmelden. Ganz günstig ist dies nicht: Am Flughafen Berlin kostet beispielsweise ein Test 59 Euro, in Wien 99 Euro. Auch Antigen-Schnelltests, die innert 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis liefern, werden mittlerweile in vielen Flughäfen angeboten.