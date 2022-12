Zürich: Asylsuchende sollen Kinder belästigt haben – Polizei überwacht Schulweg

Das Bundesasylzentrum in Zürich ist überfüllt.

Der Sicherheitsdienst des SEM soll in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei nun Kontrollen durchführen.

Viele Kinder laufen täglich über eine Passarelle in die Schule. Dort verweilen zurzeit auch Aslysuchende des Bundesasylzentrums.

Das beunruhigt den Elternrat der Schule. «Wir Eltern haben festgestellt, dass der Schulweg zu gewissen Tageszeiten nicht mehr sicher ist. Die Kinder fühlen sich unwohl und werden von Flüchtlingen belästigt, wenn sie die Brücke passieren und die Treppe hinuntergehen», sagt Vorstandsmitglied Barbara Friedrich gegenüber der Zeitung . Einige Eltern haben bereits Massnahmen ergriffen. «Inzwischen sind wir Eltern so weit, dass wir die Kinder nicht mehr über die Brücke schicken, sondern über die Hauptstrasse.» Andere würden die Kinder nach der Schule abholen.

Auch das Staatssekretariat für Migration (SEM) habe das Problem erkannt und darauf reagiert. Der private Sicherheitsdienst des SEMs soll in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Zürich ab «spätestens nächster Woche» den Aufgang zur Passerelle kontrollieren und Personen wegweisen. Zudem werde die Polizei in der Gegend in den kommenden Wochen vermehrt patrouillieren.