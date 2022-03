Ukraine-Krieg : Kinder von Leihmüttern – «Unser Baby ist im Bunker in Kiew und wir können nicht zu ihm»

Aus ganz Europa, aber auch aus den USA, Indien oder China kommen Paare in die Ukraine, um sich mithilfe einer Leihmutter ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Ein Paar aus Ostwestfalen konnte sich mit seiner wenige Wochen alten Tochter aus dem umkämpften Kiew retten.

«Unser Baby ist in einem Bunker in Kiew und wir haben keine Möglichkeit, zu ihm zu gelangen», sagt ein Vater zum Portal Euronews. Sein Baby Ali kam durch eine Leihmutter zur Welt. «Wie soll ich dorthin kommen? Ich spreche kein Ukrainisch, ich kenne das Land nicht.»

Mit Ali warten derzeit etwa 30 Babys in einer Klinik von der Reproduktionsklinik BioTexCom momentan auf die Abholung. Darunter sind drei Neugeborene, die ihre Eltern aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz noch nie getroffen haben. Zehn Paare konnten ihre Kinder aber auch abholen, manche wohnen in Wohnungen von BioTexCom. Gemeinsam mit ihren Babys bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu warten. Sowohl die Neugeborenen als auch ihre Eltern befinden sich in Luftschutzkellern. «Jeden Tag kommen ein, zwei oder drei neue Babys dazu», so Denis Herman, Rechtsberater bei BioTexCom, gegenüber Euronews.