Hohe Strafen für Horror-Eltern gefordert

«Kinder waren einem Terror- und Folterregime ausgesetzt»

Ein Zürcher Elternpaar ist angeklagt, ihre zwei Kinder über Jahre massiv misshandelt und gedemütigt zu haben. Die Staatsanwältin fordert Freiheitsstrafen von 13 bis 15 Jahren.

Die inzwischen geschiedenen Eltern schoben sich am Prozess vom Mittwoch die Schuld gegenseitig zu. So bestritt der heute 49-jährige Vater die Vorwürfe: «Die Kinder sind Opfer der Mutter.» Er könne sich nie verzeihen, dass er nicht bemerkt habe, wie seine Ex-Frau die beiden Kinder jahrelang misshandelt habe. Er habe fast Tag und Nacht gearbeitet und von den Misshandlungen nichts mitbekommen.

Der Mann hat zusammen mit seiner mitbeschuldigten Ex-Frau sieben Kinder. Nach der Scheidung hat er wieder geheiratet und ist nochmals Vater eines Kindes geworden. Auf die Frage des Richters, warum er so viele Kinder habe, sagte der eingebürgerte Kosovare: «Kinder sind das Schönste, was es gibt.» Die Frau antwortete auf die gleiche Frage, dass sie immer wieder zum Sex gezwungen wurde und «es einfach so gekommen sei».