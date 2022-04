Fussball-Verbot an Zürcher Schule : «Kinder waren emotional aufgewühlt, was den Unterricht erschwerte»

In den Schulhäusern Borrweg und Friesenberg hat die Schulleitung ein einmonatiges Verbot für Fussball in den Pausen angeordnet. Damit reagiert sie auf das Verhalten der Kinder, die sich gegenseitig «im Hooligan-Stil runtergemacht» haben, wie der Schulleiter berichtet. Sogar die Fansozialarbeit der Zürcher Fussballclubs will die Schulleitung zurate ziehen, um das Verhalten der Kinder bei und nach dem Fussballspielen zu ändern.

Darum gehts An den Zürcher Primarschulen Borrweg und Friesenberg hat die Schulleitung ein Fussball-Verbot ausgesprochen.

Das Verbot tritt ein, sobald die Primarschüler nach den Osterferien in die Klassenzimmer zurückkehren.

Der Schulleiter erzählt gegenüber 20 Minuten, wie es dazu kam.

Zwei Zürcher Schulhäuser verbieten ab dem 2. Mai das Fussballspielen auf ihren Pausenhöfen. Damit reagiert die Schulleitung auf Gewalt unter den Schülern. Über die Massnahme diskutiert die 20-Minuten-Community. «Ich finde die Massnahme richtig. Wenn die Arbeit in den Klassen Erfolge zeigt, kann man die Sperre auch früher aufheben», heisst es in einem Kommentar. Einige können das Verbot nicht nachvollziehen. «Dürfen die Kinder eigentlich noch irgendwas? Verbote waren noch nie ein geeignetes Mittel. Stellt einen Aufseher ein und fertig», meint ein Leser.

Wie Schulleiter Martin Gehrig am Donnerstag auf Anfrage sagt, habe man bereits im Vorfeld verschiedene Massnahmen zur Eindämmung des Problems getroffen. Weil der Erfolg ausblieb, wurden die zusätzlichen Massnahmen vor den Osterferien mit den Kindern besprochen und die Eltern per Mail informiert. In der E-Mail, die der «NZZ» vorliegt, heisst es unter anderem: «Die Kinder haben sich im Hooligan-Stil runtergemacht und sind nach der Pause mit Schlachtgesängen in die Schulhäuser eingezogen.»

Laut Gehrig hat sich die negative Dynamik über mehrere Monate hin entwickelt. Die Ursachen seien vielschichtig. Gerade im Fussball gehe es um Sieg oder Niederlage. Der Umgang damit sei für Kinder in diesem Alter nicht immer einfach. «Vor allem dann, wenn sie das Gefühl haben, dass es zu Ungerechtigkeiten kam. Die Kinder sind nach der Zehn-Uhr Pause jeweils emotional aufgewühlt gewesen, was das Unterrichten erschwerte», so Gehrig.

In der Tendenz seien eher Knaben betroffen, aber auch Mädchen hätten sich von dieser Stimmung anstecken lassen. Gehrig zeigt sich zuversichtlich: «Wir sind überzeugt, dass wir, gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern, den Umgang miteinander auf dem Pausenplatz wieder respektvoll gestalten können.»

«Solche ‹Fussballkämpfe› zwischen Klassen kommen vor»

Für Franziska Peterhans, Zentralsekretärin beim Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerverband, ist das einmonatige Verbot die richtige Lösung. «So wird ein Zeitfenster geschaffen, in dem sich die Situation beruhigen kann.» In diesem Rahmen könne das Problem mit den Klassen bearbeitet werden. «Schwierige Situationen beinhalten immer auch die Chance, etwas lernen zu können», so Peterhans. Ihr seien ähnliche Probleme an anderen Schulen bekannt. «Solche ‹Fussballkämpfe› zwischen Klassen kommen vor. Bevor die Situation ausartet, ist es wichtig, dass eine Schule handelt.»

Erziehungs- und Konfliktberaterin Karin Knecht kann den Entscheid nicht nachvollziehen. Zu 20 Minuten sagte sie am Mittwoch: «Mit dieser Massnahme hat die Schulleitung völlig überreagiert. Sie signalisiert den Kindern: ‹Ihr seid alles Störenfriede.› Was sollen die Kinder denn machen, wenn sie nicht mal mehr Fussball spielen dürfen?» Gerade jetzt, wo die Schüler und Schülerinnen nach Corona endlich wieder Kontaktsport treiben dürften und es doch so wichtig sei, dass sich die Kinder bewegten. Knecht schlägt vor, Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter mit einzubeziehen und gemeinsam mit Lehrern und Schülern etwa im Klassenrat über die Hooliganproblematik zu sprechen. Ansonsten riskiere man, dass sich die Fronten zwischen Schülern und Lehrerschaft verhärteten.