Bettina Isenschmid ist Chefärztin für Essverhalten, Adipositas und Psyche in Zofingen. Die Bernerin findet, dass die Sicht der Kinder und Jugendlichen auf die Coronapandemie bisher zu kurz gekommen ist. Deshalb befragte sie mehr als 70 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 7. Klasse zu ihren Gedanken in der momentanen Situation.

«Der Gesprächsbedarf war gross», sagt Isenschmid gegenüber der «Berner Zeitung». Die Kinder und Jugendlichen hätten erfreut und hemmungslos an den Unterhaltungen teilgenommen. Ausserdem sei sie sehr überrascht gewesen, wie gut die Schülerinnen und Schüler informiert sind. «Die Jüngeren noch fast besser als die Grossen.» Die Älteren würden teilweise an Verschwörungstheorien glauben, die zurzeit in den sozialen Medien kursieren. Die Jüngeren hingegen glaubten höchstens an märchenhafte Darstellungen: «Unter anderem schlugen die jüngeren Kinder vor, Fallen zu bauen, das Virus einzufangen und es ins Weltall zu schiessen.»