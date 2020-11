Beim Tötungsdelikt in Buchs (AG) vom Montag steht die mutmassliche Todesursache fest. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die angeordneten Obduktionen hätten in drei Fällen ergeben, dass als Todesursache eine medikamentöse Vergiftung im Vordergrund steht. Um welche Substanz es sich dabei handelt, ist noch unklar. Ein Todesopfer wurde mutmasslich erstickt. Am Montag hat ein Familienvater seine 3-, 11- und 13-jährigen Kinder getötet und anschliessend sich selbst umgebracht. Gemäss Ermittlungen hat der 37-jährige Vater nicht im Affekt gehandelt. Es gab im Vorfeld keinerlei Anzeichen oder Hinweise auf die Tat.