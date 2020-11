Mit 76 Jahren Kinderarzt und Buchautor Remo Largo ist tot

Ein Leben der Kindererziehung gewidmet

Largo wuchs in Winterthur auf, studierte später in Zürich und Los Angeles Medizin und Entwicklungspädiatrie. Seit 1978 leitete er die Abteilung «Wachstum und Entwicklung» an der Universitäts-Kinderklinik Zürich. Von 1987 bis 1993 war er Leiter der allgemeinen Poliklinik. Die von ihm mitdurchgeführten Zürcher Longitudinalstudien gehören zu den umfassendsten Studien in der Entwicklungsforschung weltweit.